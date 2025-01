Chuvas fortes devem atingir Centro-Sul do Brasil nesta sexta

A previsão do tempo para esta sexta-feira e o fim de semana traz preocupações para várias regiões do Brasil, com a continuidade de chuvas intensas. De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, áreas como o norte do Espírito Santo, sul da Bahia, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Distrito Federal e partes centrais de Mato Grosso estão sob alerta de perigo extremo. Nessas regiões, há a possibilidade de precipitações superiores a 100 mm, o que é especialmente preocupante para locais que já enfrentam altos volumes de chuva, como Minas Gerais e Espírito Santo.

No centro e sul do Brasil, as condições climáticas são um pouco diferentes, com a previsão de chuvas típicas de verão que ocorrem após dias quentes. Em São Paulo, por exemplo, a temperatura máxima deve atingir 29ºC, com pancadas de chuva previstas para a tarde. No sul do país, incluindo o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, também há previsão de chuva, mas sem grandes alertas.

Por outro lado, no sul do Rio Grande do Sul e sul de Mato Grosso do Sul, o tempo deve permanecer mais firme, com calor e umidade relativa do ar mais baixa. Em Campo Grande, a máxima prevista é de 35ºC, enquanto em Goiânia, a temperatura não deve passar dos 27ºC.

Publicado por Luisa Cardoso