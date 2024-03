Chuvas intensas deixam pelo menos 12 mortos no Espírito Santo

A Defesa Civil do Espírito Santo confirmou ao Metrópoles mais oito mortes causadas pelas chuvas que atingem o estado neste fim de semana. O último boletim divulgado pelo órgão, no final da tarde deste sábado (23/3), era de quatro vidas perdidas no total, mas esse número subiu, ao longo da noite, para 12.

As chuvas intensas na região Sudeste causaram mais oito mortes no Rio de Janeiro. Com isso, o número total é de 20, até agora.

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, conversou, neste sábado, com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), para manifestar, em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), solidariedade às vítimas da chuva. O político também informou que a Defesa Civil Nacional está à disposição do estado.

Casagrande visitou Mimoso do Sul, um dos municípios mais atingidos pelas chuvas, para acompanhar as operações de resgate das vítimas e busca por desaparecidos.

Segundo o governador, há dificuldade para comunicação com o município, uma vez que a energia elétrica em algumas regiões tiveram que ser desligadas para evitar descarga elétrica.

O último boletim da Defesa Civil aponta que a cidade registrou, nas últimas 24h, acumulado de chuva de 220 milímetros. No entanto, o município está atrás de Bom Jesus do Norte, com 304,6 milímetros de precipitação diária.

O governo capixaba pede que, para quem puder, doar itens de higiene pessoal, colchão, travesseiro, lençol, telhas e roupas em boas condições de uso para famílias que foram atingidas pelas chuvas.

O Corpo de Bombeiros continua em Mimoso do Sul para socorrer as vítimas.

Confira o resgate de dois idosos na cidade: