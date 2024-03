Chuvas no RJ: pai usou corpo para proteger filha em desabamento

O Copo de Bombeiros do Rio de Janeiro resgatou uma menina, de quatro anos, que passou mais de 15 horas soterrada na cidade de Petrópolis, depois de fortes chuvas na região serrana do estado. De acordo com o avô, a garota foi salva pelo pai, que usou o corpo de “escudo” contra os escombros. As informações são do portal G1.

O pai da criança foi identificado como Douglas José de Souza, de 24 anos, e a menina, como Ayla. “Meu filho foi um guerreiro. Ficou esse tempo todo e salvou a filhinha dele. Imagina a dor que é para uma pessoa perder o filho, dói muito”, disse Roberto, avô da criança e pai de Douglas ao portal.

A menina foi resgatada com vida na manhã deste sábado (23/2), após mais de 15 horas soterrada, depois de ser localizada com ajuda dos cães do Corpo de Bombeiros.

O prédio onde ela estava, no bairro Independência, em Petrópolis, desmoronou em meio às fortes chuvas que atingem a região. Quatro pessoas morreram no local, todos da mesma família: o pai, a mãe, o irmão e a avó materna da menina resgatada.

As chuvas que atingiram o Rio de Janeiro entre a noite dessa sexta-feira (22/3) e a madrugada deste sábado (23/3) resultaram em sete mortes. O número de vítimas foi confirmado pelo Comitê de Chuvas do Rio.

De acordo com o governo do estado, foram resgatadas com vida pelo menos 90 pessoas até o momento.