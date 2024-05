Chuvas no RS: Porto Alegre tem mais de 11 mil animais resgatados

Há tempos, a psicóloga Priscila Figheira vinha amadurecendo a ideia de adotar um gatinho. A filha Lorena (foto em destaque), de 8 anos, adora bichos. Como a atual mascote da família, Margot, uma bulldog-francês, está velinha, ela cogitava aumentar a família, de Porto Alegre (RS). Foi assim que Pop Fighera Miau chegou. “Estava pensando na hipótese de ter um gato quando veio a enchente. Foi o pontapé que faltava. Estamos apaixonadas”, conta a mãe.

Segundo Priscila, está sendo uma aventura nova e reconfortante após as fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul — até o momento, 2 milhões de pessoas foram atingidas, com 155 mortes. Embora Pop não tenha vindo de uma ONG — a chegada foi intermediada por um conhecido — Priscila explica que a média de espera na fila de adoção felina é de dois dias. Entre os critérios é necessário comprovar espaço seguro, com tela.

Abrigo de animais na garagem do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre Lara Ely/Metrópoles

Cachorro aguarda adoção em abrigo de Porto Alegre Lara Ely/Metrópoles

Outro cachorro também espera ser adotado Lara Ely/Metrópoles

Gabriela Becker da Silveira faz acupuntura em bichos Lara Ely/Metrópoles

Lorena, de 8 anos, adotou o gato Pop Fighera Miau Arquivo pessoal

Assim como na casa de Priscila, muitas famílias têm buscado a adoção de pets como uma forma de diminuir os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com o primeiro censo animal de Porto Alegre, divulgado em fevereiro deste ano, Porto Alegre tem 815,4 mil cães e gatos, ou seja, quase um pet a cada 2 habitantes. Só na Capital, foram 11 mil resgatados, que estão espalhados em dezenas de abrigos.

Voluntária na triagem de animais, Dani Miguel conta que, só na Usina do Gasômetro, entre cães, gatos, cavalos, porcos, ovelhas, búfalos e aves foram mais de 5 mil resgates. Ela reforça que, neste momento, o mais importante tem sido as doações, adoções ou oferecimento de lares temporários. “Muitos tutores ainda não têm casa, estão sem celular ou os abrigos não aceitam pets”, revela.

A mobilização tem sido intensa. No Shopping Iguatemi, uma estrutura montada no 6º andar do edifício garagem chega a ter fila para visita. Batizado Aubrigo Scooby, o espaço recebeu quase 250 cães. A estrutura auxilia no reencontro entre tutores e seus pets, de modo presencial e também por meio de fotos nas redes sociais. Proporciona ainda que interessados possam oferecer lares temporários.

Acupuntura e ozonioterapia A gestão do espaço é organizada com apoio de voluntários: os cachorros são separados em casinhas de pallets, com avisos sobre a condição de saúde e temperamento. Eles recebem medicamentos, alimentação, carinho. Tem voluntários até para limpar as fezes do animal e fazer acupuntura. Com as suas agulhas, Gabriela Becker da Silveira faz mais do que garantir o bem-estar dos bichinhos. Garante a saúde e sobrevivência deles.

Com técnicas como acupuntura, ozonioterapia, quiropraxia e fisioterapia, os médicos veterinários tratam problemas de coluna, articulares, constipação, feridas, entre outros. “A gente faz avaliação e indica o tratamento. Essas técnicas milenares ajudam a saúde integral”, explica Gabriela.

Veja a lista de abrigos de pets em Porto Alegre:

Shopping Iguatemi — 6º andar do estacionamento — Sabrina: (51) 99322-9754

Rua Cristiano Fischer, 420 — Gisele: (51) 99802-1475; ou Kin: (51) 98146-8890; ou Cristian: (51) 99283-1492

Praça Araribóia — Rua Saicã, 6 — Isabela: (54) 99166-4941

Sambódromo Porto Seco — Charles: (51) 98409-0246

IPA — Oscar Pereira — Andressa: (51) 99990-4290

Centro Humanístico — Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 — Kairuan: (51) 98431-7937; e Ágata: (51) 99292-4005

Abrigo Arca — Rua Soledade, 484, bairro Petrópolis — Jéssica: (51) 99337-6875; Laura: (51) 98317-5454

Escola Dom Henrique — Gonçalves Dias, 1022

Escola Santos Dumont — Rua Caeté, 328

Escola Estadual Porto Alegre — Rua João Dallegrave, 130 — Morro Santana

Abrigo na João Bastian, 277 — Luiza Nunes: (51) 99257-1266

Pavilhão da Restinga — Imperador Hiroito, 385 — Milena: (51) 99828-0730

Escola Jerônimo de Albuquerque — Rua Juarez Távora, 550 — Vila João Pessoa

Abrigo do Tio Toni — Jardim Carvalho — Rua Sargento Manoel Raimundo Soares, 753 — Joice: (51) 99265-1552

Kennel Clube — Costa Gama, 4198 — Amanda: (51) 99539-1261

Luiz Correa da Silva, 3200 — Tifflen: (51) 98244-8882

Eli Goraieb, 242 — Ponta Grossa — Isabela: (51) 99585-8791

CTG Roda de Chimarrão — Milena Costa: (51) 99249-0368