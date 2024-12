Chuvas permanecem no Centro-Sul do Brasil

Nesta quinta-feira (12), a previsão do tempo para a capital paulista indica uma elevação nas temperaturas, com máximas que podem chegar a 27ºC. O dia será marcado por uma alternância entre períodos de sol e chuva, mas sem alertas para precipitações intensas. Essa condição climática não se restringe apenas à cidade de São Paulo, mas se estende por todo o estado e também para a região sul do Brasil. Nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, as temperaturas estão em ascensão, e a chuva deve ocorrer de forma isolada.

Entretanto, a situação é diferente em outras partes do país. No Espírito Santo, sul da Bahia e leste de Minas Gerais, uma frente fria está trazendo umidade, o que aumenta a tendência de chuvas mais fortes nessas áreas. A região norte também enfrenta condições climáticas adversas, com previsões de chuvas intensas para o Amazonas, Rondônia e oeste do Paraná. Esses volumes expressivos de chuva podem causar transtornos significativos.

À medida que a primeira quinzena de dezembro se aproxima do fim, o Brasil continua a enfrentar as instabilidades típicas da primavera. Com a chegada do verão prevista para o dia 21 de dezembro, há uma expectativa de que a estação comece com um clima chuvoso. As temperaturas estão em uma trajetória de aumento, com cidades como Campo Grande registrando 31ºC e Porto Alegre 30ºC. Essa tendência de elevação deve se manter até amanhã, contribuindo para um clima instável em várias regiões do país.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA