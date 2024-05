Chuvas: Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade pública

O governo do Rio Grande do Sul publicou edição extra do Diário Oficial do Estado em que “declara estado de calamidade pública” por causa de eventos adversos que atingem o estado. O Decreto nº 57.596 aponta “chuvas intensas, alagamentos, granizo, inundações, enxurradas e vendavais de grande intensidade”.

O ato normativo classifica os eventos como “desastres de Nível III – caracterizados por danos e prejuízos elevados”. Os temporais que atingem o estado já deixaram rastro de destruição em mais de 100 municípios, além de 10 mortes e 21 desaparecidos.

De acordo com o documento assinado pelo governador Eduardo Leite, as ações climáticas causaram “danos humanos, com a perda de vidas, e danos materiais e ambientais, com a destruição de moradias, estradas e pontes, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas”.

O decreto determina que todo o governo estadual deve prestar apoio à população, sob responsabilidade da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ele é válido por 180 dias e usa a Codificação e Classificação Brasileira de Desastres (Cobrade), com o código 1.3.2.1.4: chuvas intensas dentro de tempestades.

Chuvas serão “maior desastre” do estado, diz governador Eduardo Leite afirmou, na noite de quarta feira (1º/5), que as chuvas vão ser o “maior desastre” que o estado já enfrentou.

“O que precisamos alertar a população, infelizmente, é que, sim, vai ser pior do que o que a gente viu em setembro do ano passado em termos de localidades que serão atingidas. Não na velocidade que tivemos no ano passado. Infelizmente, deverá ser pior em questão da cota que será atingida”, afirmou o governador a jornalistas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (2/5). A visita do petista foi confirmada pelo governador gaúcho. Ele reforçou a necessidade da participação do governo federal nas ações de apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas registradas desde segunda-feira (29/4).

“Conversando com o presidente Lula, ele me manifestou que vai vir ao Rio Grande do Sul amanhã pela manhã. Então, acho que é bastante importante, positivo que venha. Não só para ver o que está acontecendo, mas para ter dimensão da crise que temos, e colocar atenção total, que eu tenho pedido, das Forças Armadas, não apenas para dar apoio às forças do Estado, mas para participar com efetividade”, pontuou Leite.