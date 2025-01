Chuvas: três estados recebem alerta vermelho do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (30), alerta vermelho para chuvas intensas em regiões de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse alerta é o mais grave na escala do órgão, indicando situação de grande perigo.

Os riscos de alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos e desabamentos estendem-se desde as 15h desta quinta-feira (30) até as 10h de sexta-feira (31).

Chuvas seguirão (Imagem: Rovena Rosa/Agência Brasil)

As áreas afetadas incluem a Costa Verde e o litoral sul do Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo, além do sul de Minas Gerais.

De acordo com o Inmet, a intensificação das chuvas pode elevar os acumulados acima de 100 milímetros por dia ou 60 milímetros por hora.

Leia mais:

Outros alertas para chuvas emitidos pelo Inmet

Além disso, um alerta laranja (perigo) também foi emitido para chuvas intensas em áreas de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais;

também foi emitido para em áreas de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; Este alerta, válido até a manhã de sexta-feira (31) , indica chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h, ou acumulados diários entre 50 mm e 100 mm , com ventos podendo atingir até 100 km/h ;

, indica chuvas entre , com ventos podendo atingir até ; No Estado de São Paulo, o alerta laranja se aplica às regiões de Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara e à região metropolitana da capital ;

; Para as demais regiões do País, o Inmet emitiu aviso amarelo (perigo potencial) até sexta-feira (31) , prevendo chuvas de até 50 mm diários ;

, prevendo chuvas de até ; Apenas Alagoas, Roraima e Sergipe não possuem alertas ativos para chuvas.

Regiões receberam alerta vermelho (Imagem: Nelson Antoine/Shutterstock)

O post Chuvas: três estados recebem alerta vermelho do Inmet apareceu primeiro em Olhar Digital.