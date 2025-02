CIA oferece pacotes de demissão voluntária após Trump elaborar plano de reestruturação

A CIA anunciou que está oferecendo pacotes de rescisão para funcionários que optarem por se demitir de forma voluntária. Essa medida faz parte de uma estratégia mais ampla do governo do ex-presidente Donald Trump, que visa reformular a estrutura do governo federal. Um representante da agência não revelou quantas pessoas já aceitaram as ofertas ou se existe um prazo definido para que as decisões sejam tomadas. O Escritório de Gestão de Pessoal, sob a administração de Trump, já disponibilizou cerca de oito meses de salários para milhões de trabalhadores federais que decidirem deixar seus cargos. As iniciativas da CIA sugerem que a reestruturação afetará diversos setores do governo, sem exceções.

Trump, que frequentemente criticou as agências de inteligência dos Estados Unidos, viu a necessidade de mudanças na CIA, conforme declarado pelo novo diretor, John Ratcliffe. Ele enfatizou que a agência se afastou de seu foco principal em inteligência humana, o que motivou a busca por uma nova direção. As ofertas de rescisão da CIA são parte de um esforço para alinhar sua força de trabalho com as prioridades de segurança nacional. Desde o início de sua gestão, Trump tem promovido uma revisão e redução de várias agências federais, incluindo a USAid, com o objetivo de otimizar suas operações. Entretanto, especialistas têm expressado preocupações sobre os impactos que cortes significativos na CIA e em outras agências podem ter.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA