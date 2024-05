Cícero Lucena pode ser proibido de tentar reeleição em João Pessoa

Reprodução

1 de 1 cicero lucena – Foto: ReproduçãoO prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, tem sua reeleição em xeque após duas condenações recentes da Justiça Federal. O político do PP foi condenado pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) por improbidade administrativa por participar, segundo a Justiça, de um esquema de fraude de licitações.

A decisão do colegiado do TRF-5 suspendeu os direitos políticos do prefeito por oito anos. Ou seja, a não ser que consiga anular a decisão, ele está fora da disputa de outubro.

Lucena foi condenado por improbidade administrativa e dano ao Erário público devido a irregularidades em licitações para a construção de um viaduto na cidade, durante o primeiro período em que governou João Pessoa (1997-2004). O esquema foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União em 2005.

Por ter sido condenado por um órgão colegiado, como o TRF-5, Lucena já é considerado ficha-suja. Procurado, o prefeito disse, através de sua assessoria de imprensa, que recorreu da decisão e que o TRF-5 analisa a nulidade do processo.

