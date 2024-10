Ciclista morre após passar mal em rodovia de Vitória da Conquista

Um ciclista morreu após passar mal enquanto pedalava na BA-263, no perímetro urbano de Vitória da Conquista, na manhã deste domingo (27).

Segundo informações do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou procedimentos de reanimação, mas, o homem não sobreviveu.