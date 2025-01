Ciclista morre atropelado em frente ao Parque de Olivença, na Zona Sul de Ilhéus

Um ciclista morreu atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (1º), em frente ao Parque de Olivença, na Zona Sul de Ilhéus, no litoral sul baiano. Informações preliminares apontaram que a vítima estava pedalando no local, quando no momento do acidente foi arremessada para o capô de um automóvel que passava na localidade.

Ainda não há informações da identidade do ciclista. A Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acompanharam o caso após serem acionados por populares que estavam no local.

O corpo da vítima foi encaminhado ao DPT de Ilhéus para ser realizada a identificação oficial da vítima. Não se sabe o que provocou o acidente e também não há notícias sobre o condutor do veículo. Nas imagens é possível ver que o capô do veículo ficou completamente amassado e com marcas de sangue, assim como a bicicleta em que o ciclista pedalava.

As informações são do site Ilhéus 24h.