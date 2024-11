Ciclista morre em acidente na BA-263, próximo a Itapetinga

Na manhã desta sexta-feira (15), um ciclista morreu após ser atropelado nas proximidades de Itapetinga, no Centro-Sul Baiano, na BA-263. A vítima, que estava acompanhada de uma filha, recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, a vítima atuava no comércio local de Itapetinga. A Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para registrar a ocorrência. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Itapetinga.

A BA-263, que liga diversos municípios da região, é frequentemente utilizada para eventos ciclísticos, mas a insegurança é uma preocupação constante ao longo de sua extensão.