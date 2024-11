Ciclone bomba se forma no Oceano Atlântico e pode atingir o Sul do Brasil na próxima semana

Um ciclone bomba está em formação no Oceano Atlântico e pode impactar o litoral sul do Brasil na próxima semana, conforme informações da Climatempo. O fenômeno meteorológico é esperado para trazer chuvas fortes e ventos intensos, especialmente na terça-feira (12). A ciclogênese explosiva é o processo que leva à formação desse tipo de ciclone, caracterizado por uma queda acentuada da pressão atmosférica. Para que um ciclone seja classificado como “bomba”, é necessário que a pressão diminua em pelo menos 24 milibares em um período de 24 horas.

As previsões climáticas para a região Sul nos próximos dias indicam variações significativas nas temperaturas. Em Porto Alegre, por exemplo, a mínima nesta sexta-feira (8) será de 18ºC, com máxima de 21ºC. No sábado, as temperaturas devem oscilar entre 17ºC e 22ºC, enquanto no domingo, a mínima será de 16ºC e a máxima pode chegar a 28ºC.

Florianópolis também apresenta um cenário semelhante, com mínimas de 19ºC e máximas de 25ºC na sexta-feira (8). No sábado (9), as temperaturas devem variar entre 18ºC e 24ºC, e, na segunda-feira (11), a previsão é de 20ºC a 29ºC. Na terça-feira *12), a cidade deve registrar mínimas de 19ºC e máximas de 22ºC. Em Curitiba, as temperaturas para os próximos dias são um pouco mais baixas. Na sexta-feira, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 25ºC. No sábado, as temperaturas devem cair, variando entre 14ºC e 20ºC. No domingo, a mínima será de 14ºC, com máxima de 21ºC. Na segunda-feira, a previsão é de 14ºC a 28ºC, e, na terça, de 16ºC a 25ºC.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA