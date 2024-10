Cid Moreira foi um fantoche na mão da Fátima e testamento será anulado, diz filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Filho adotado por Cid Moreira nos anos 2000, Roger Moreira, 48, diz que não tem raiva do pai, que morreu aos 97 anos no último dia 3. Em entrevista ao F5, afirma que Cid, na verdade, “é um coitado”.

“A imagem que fica para mim é de um coitado, um fantoche na mão dessa mulher [a jornalista Fátima Moreira, com quem Cid foi casado por mais de 20 anos], que se aproveitou do estado de saúde dele para transferir bens e se apropriar do dinheiro. Dele não tenho rancor nem raiva apesar de tudo”, afirma.

Roger, que tem na Justiça dois processos abertos contra Fátima, diz ter a convicção de que o testamento será anulado após os filhos ficarem de fora. Na versão dele, a jornalista teria sido a responsável por manipular Cid na realização do documento.

“Ela vendia imóveis com valores muito maiores, fez negociações suspeitas e sonegou esses valores. Deu baixa em duas empresas dele e abriu uma só com ela como proprietária para que o dinheiro dos trabalhos dele entrassem nessa conta”, diz.

Roger diz que soube por meio do caseiro que trabalhou com o pai por mais de 20 anos que Fátima agiria com maus-tratos, oferecendo comida velha ao apresentador e ficando fora de casa durante o dia todo. Também a acusa de ter tido casos extraconjugais.

As acusações também envolvem o próprio Cid, com quem cortou relações em meados de 2006. Cid teria abusado sexualmente dele entre 1991 e 2000 por mais de 1400 vezes, época em que costumava viajar com o pai e dormir no mesmo quarto.

“Me tratei e tomei medicamentos por anos. Na época não tinha a cabeça de hoje nem a real noção de que era abuso”, diz ele, que cita masturbação e mão nas partes íntimas como supostos atos do pai famoso com o então jovem adolescente.

Ele diz que esses supostos abusos chegaram até a Globo, empresa onde o pai trabalhava, e que ele era chamado por lá de “garotão do Cid”. “A adoção, concluída em 2001, foi uma maneira que ele encontrou de encobrir esses casos na mídia.”

ADVOGADO NEGA ACUSAÇÕES

Procurada, Fátima não quis dar depoimento e disse que está reclusa com os irmãos no interior de São Paulo para passar pelo luto. Nesta quarta-feira (9), haverá uma missa de sétimo dia em Taubaté (interior de São Paulo).

Advogado dela, Davi de Souza Saldaño nega todas as acusações e diz que tudo o que é dito por Roger “causa repulsa”. “Roger Moreira e seu irmão, Rodrigo Moreira, também ajuizaram ações autônomas pleiteando indenização por danos morais de cunho afetivo, cada qual atribuindo à causa o valor de aproximadamente R$ 1 milhão. Tais pleitos foram totalmente julgados improcedentes”, diz.

Na sequência, segundo o advogado, os irmãos passaram a imputar falsas acusações contra Maria de Fátima Sampaio Moreira, viúva de Cid, alegando a prática de maus-tratos ao idoso, cárcere privado, desvio patrimonial e outros delitos relacionados à administração do patrimônio dele.

“Em razão da inconsistência das provas apresentadas, foi apurada a prática de denunciação caluniosa por parte dos filhos, sendo ambos denunciados pelo Ministério Público por tais atos”, afirma Davi.

Sobre o fato de Cid, em teoria, ter sido manipulado ao se encontrar em estado de senilidade, incapaz de gerir sua vida e seu patrimônio, o advogado afirma que foram feitos laudos periciais que atestaram a capacidade total de Cid em pleno gozo de suas faculdades mentais.

O advogado nega ainda as acusações de abuso sexual. “O judiciário rejeitou a acusação e determinou a extração de cópia com remessa ao Ministério Público para a devida apuração de possível prática de denunciação caluniosa por parte de Roger, procedimento que se encontra atualmente em tramitação perante a 2ª Promotoria de Investigação Penal da Barra da Tijuca”.