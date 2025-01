Cidadania italiana fica mais cara em 2025

A Itália anunciou no último sábado (28) um aumento significativo nas taxas para o processo de requisição de cidadania, o que impactará diretamente os planos de muitos brasileiros. A partir de 2025, a nova lei de orçamento aprovada pelo Senado italiano prevê que a verificação de cidadania feita pela justiça passará de 518 euros para 600 euros por indivíduo maior de idade, ao invés de um valor único por processo. Isso significa que uma família de quatro pessoas, onde todos são maiores de idade, pagará 2.400 euros, em vez de um valor único. Além disso, a tarifa para pedidos de cidadania nos consulados, por direito de sangue, também dobrará, passando de 300 euros para 600 euros por pessoa.

Outra mudança significativa é a cobrança de até 600 euros para pedidos de cidadania em prefeituras na Itália, que antes não tinham custo, desde que a residência fosse formalmente estabelecida no país. As prefeituras também poderão cobrar até 300 euros por certificados com mais de 100 anos de registro. Essas alterações foram propostas pelo governo da Premier de extrema-direita, Georgia Meloni, com o argumento de melhorar os serviços e facilitar o trabalho das agências públicas, que enfrentam filas de até 10 anos. No entanto, a oposição critica a medida, alegando que cria barreiras econômicas para descendentes de italianos.

Com a aprovação do Senado, as novas taxas entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro para todos os pedidos de cidadania ainda não protocolados. Durante o período de maior imigração da Itália para o Brasil, entre o final do século XIX e o início do século XX, cerca de 1,5 milhão de italianos migraram para o Brasil. Atualmente, mais de 30 milhões de descendentes italianos vivem no Brasil e podem estar aptos a receber a cidadania italiana. Em 2023, mais de 40.000 brasileiros obtiveram a cidadania italiana, representando 68,5% do total de reconhecimentos do país. A cidadania italiana permite livre circulação na União Europeia e entrada sem visto nos Estados Unidos, mas a alta procura tem gerado preocupações entre as autoridades italianas. Com as novas taxas, espera-se um fluxo mais controlado em 2025, o que pode aliviar a pressão sobre os serviços consulares e administrativos.

*Com informações de Fabrizio Neitzke

*Reportagem produzida com auxílio de IA