Cidade baiana chega a 80 mortes no ano e número de homicídios já é 45% maior que em 2023

Três pessoas foram mortas a tiros entre esta terça-feira (10) e madrugada desta quarta-feira (11) em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. Os casos fazem a cidade registrar 80 homicídios no ano, número superior aos 55 registrados em todo o ano de 2023, um aumento de 45,45%.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o primeiro caso desta terça ocorreu de tarde, no bairro Jequiezinho. Homens armados invadiram um bar e mataram Alessandro Gonzaga Santos, de 26 anos. O segundo homicídio aconteceu já pela noite, no bairro Amaralina. Um jovem, apelidado de Berinjela, foi morto a tiros pelos acusados que estavam a bordo de uma motocicleta.

Já na madrugada desta quarta-feira (11), também no bairro Jequiezinho, Alison Novaes dos Santos, de 24 anos, foi morto a tiros após ter a casa invadida. Da última sexta-feira (6) até esta quarta, sete homicídios foram registrados no município.

Situada às margens da BR-116, Jequié já foi apontada como cidade mais violenta do país, em 2022, e como o município com mais mortes em ações policiais no Brasil, em 2023, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.