Cidade baiana elege mais mulheres que homens para Câmara de Vereadores

A partir de 1° de janeiro de 2025 qualquer projeto que precise ser aprovado na Câmara de Vereadores de Lamarão, na região sisaleira, vai precisar do voto de uma mulher. O município que reelegeu a prefeita Maria Luzineide Costa Silva de Araújo, a Pró Ninha (PT), terá cinco das nove vagas do Legislativo ocupado por mulheres.

Na cidade, as três votações mais expressivas para a Câmara Municipal foram obtidas também por mulheres, sendo as duas primeiras de vereadores reconduzidas ao cargo, caso de Mire (MDB) e Nilda Moura (PSD). A terceira colocada foi Gilvania Lima Visita, a Vaninha de Peteca (PT). As outras duas eleitas foram Joce (PSD) e Valdicleide de Melo Freitas, a Val Galega (PSD).

CIDADES COM PREFEITAS

Nas 60 cidades que escolheram prefeitas na Bahia, as gestoras vão contar com mais de 40% das legisladoras nas cidades de Cotegipe, no Oeste; e Itapitanga, no Sul. Nessas cidades, os eleitores elegeram quatro mulheres para as nove vagas do Legislativo.