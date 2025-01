Cidade baiana registra cinco homicídios em final de semana

O final de semana em Feira de Santana registrou cinco homicídios. Os casos ocorreram entre a sexta-feira (24) e a noite deste domingo (26). O primeiro aconteceu no conjunto José Ronaldo, no bairro Campo Limpo. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, Layane Amorim Conceição dos Santos, de 24 anos, foi atingida por um tiro na cabeça. A vítima fazia aniversário no mesmo dia.

Já no sábado (25), um adolescente, de 17 anos, foi encontrado sem vida dentro de uma casa abandonada no bairro Gabriela. A vítima, identificada como Samuel Nascimento da Cruz, foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça, tórax e pescoço. Samuel era namorado de Geovana Vieira Lima, garota de 13 anos que estava grávida e morreu na última quinta-feira (23) após ser atingida por um tiro no tórax.

Ainda na manhã do sábado, um homem, não identificado, foi encontrado sem vida em um matagal, no Conjunto Feira 7, no bairro Tomba. Ele apresentava marcas de tiros. Na noite do sábado, Francisco de Assis Bispo Ferreira, de 50 anos, foi morto a facadas na Rua Engenheiro Ailton de Novais, no bairro Papagaio. O sogro dele foi preso suspeito pelo crime.

Já na manhã deste domingo, no Centro da Cidade, Josel Borges da Cruz, de 58 anos, foi atingido a tiros na cabeça. Josel, que era vigilante em postos de combustíveis, foi surpreendido após sair do trabalho. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana apura os crimes.