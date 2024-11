Cidade baiana registra duas mortes violentas na tarde desta terça

Um homicídio e uma morte resultante de confronto entre policiais e suspeitos foram registrados em Feira de Santana na tarde desta terça-feira (19). O primeiro caso ocorreu na Rua Alameda das Árvores, no bairro Conceição.

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a vítima, ainda não identificada, apresentava perfurações de armas de fogo. Não há informações sobre as circunstâncias do crime. O outro caso ocorreu após confronto entre militares e suspeitos no bairro Novo Horizonte.

Uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Leste) fazia rondas no bairro quando avistaram um grupo de homens armados na Rua 13 de Maio. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos teriam disparado contra os policiais, o que ocasionou em um confronto.