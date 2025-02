‘Cidade Carnavalesca’ oferece cursos gratuitos de percussão, dança e adereçaria cênica

Ação do Governo visa inserção na cadeia produtiva do Carnaval. Inscrições estão abertas para aulas no afoxé Filhos de Gandhy e Confraria das Deusas

Crédito: Ricardo Filho/ASCOM Setre

Cursos gratuitos de qualificação social e profissional em percussão, dança e confecção de adereços estão sendo ofertados a moradores de comunidades de Salvador e Região Metropolitana através do projeto Cidade Carnavalesca, uma ação do Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

A ação visa inserir trabalhadores e artistas na cadeia produtiva do Carnaval baiano, com geração de renda. Os cursos são voltados para pessoas com idade a partir de 18 anos que já atuam ou têm interesse em desenvolver atividades em entidades e agremiações como blocos afro, de índios, afoxés, samba, reggae e até hip hop.

Seis turmas já estão em andamento e, neste momento, as inscrições estão abertas para a segunda turma de percussão no afoxé Filhos de Gandhy, que podem ser realizadas presencialmente na sede da entidade (Pelourinho); e oficinas de danças diversas para mulheres (afro, samba e outros) no coletivo Confraria das Deusas, por meio digital (@OSC_confrariadasdeusas ou [email protected]).

Turmas – O projeto é coordenado pelo afoxé Filhos de Gandhy, entidade vencedora do edital da Setre nº 015/2024 em parceria com outras Organizações da Sociedade Civil (OSC). Estão em andamento cursos em organizações localizadas nos bairros de Sussuarana (adereçaria cênica e máscaras de Carnaval), Nordeste de Amaralina (adereçaria cênica), Plataforma (costura cênica), Cajazeiras (adereçaria, percussão e danças), Saramandaia (danças do Carnaval e percussão) e Pelourinho (percussão).

Outras turmas serão abertas em breve. O projeto prevê a formação de 30 turmas com 20 alunos(as) cada, totalizando 600 beneficiários (as). O investimento é de R$ 1 milhão do Governo da Bahia. A certificação das primeiras turmas acontece no próximo 24/02, na sede do Filhos de Gandhy (Pelourinho).

O projeto Cidade Carnavalesca tem execução da Setre em parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) e Associação Afoxé Filhos de Gandhy.

Ascom Setre