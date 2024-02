Cidade de São Paulo registra a primeira morte por dengue em 2024

A cidade de São Paulo registrou a primeira morte por dengue neste ano. A vítima é um homem de 76 anos, morador da Zona Leste. Até o momento, o Estado já contabiliza seis óbitos relacionados à doença e 34.995 casos no município, sendo que 31.312 estão em fase de investigação. Além da morte na capital paulista, também foram registrados dois óbitos em Pindamonhangaba, uma em Bebedouro, uma em Bauru e uma Guarulhos. Além disso, há outros dois casos fatais em investigação.

Diante desse cenário, o governo estadual anunciou a criação de um Centro de Operações de Emergências (COE) para monitorar e coordenar as ações de combate à dengue. O plano estadual de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, inclui a realização de campanhas educativas, investimentos em testagem e repasse de recursos às prefeituras. O objetivo é intensificar as medidas de prevenção e controle da dengue, visando reduzir o número de casos e óbitos no estado de São Paulo.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA