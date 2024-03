Cidade de São Paulo vai decretar epidemia de dengue nesta segunda-feira

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta segunda-feira (18) que a cidade entrará oficialmente estado de emergência devido à epidemia de dengue. O decreto, disse Nunes, será assinado ainda hoje. A incidência da doença na capital paulista atualmente é de 414 casos para cada 100 mil habitantes. O número de mortes pela mesma quantidade de munícipes também aumentou, de 8 para 11. A Prefeitura de São Paulo afirma estar mobilizando todos os esforços para o controle da doença e dos criadouros. A maior parte dos investimentos, cerca de 84%, provém dos cofres municipais. A partir desta segunda, as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) em São Paulo passarão a funcionar em horário estendido, até as 22h. No Estado de São Paulo, já foram registradas 78 mortes por dengue e mais de 234 mil casos confirmados em todos os municípios paulistas.

A Secretaria de Estado da Saúde anunciou a compra centralizada de medicamentos e insumos para distribuição aos municípios, enquanto o Instituto de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo está abrindo novos leitos para atender casos graves. A falta de controle efetivo da doença pode levar o país a um cenário ainda mais desafiador, com estimativas de até 4,2 milhões de casos, segundo órgãos públicos. Em São Paulo, a epidemia não afeta apenas diretamente os pacientes, mas também tem impactos indiretos, como na disponibilidade de sangue para transfusões, conforme alertado pelo GSH Banco de Sangue de São Paulo.