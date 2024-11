Cidade de Wisconsin repetirá apuração de 30 mil votos em máquinas após falha humana

A cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, passará novamente cerca de 30 mil votos pelas máquinas de apuração depois de uma falha humana em que foi descartada a manipulação intencional, disse à imprensa um porta-voz do gabinete do prefeito, Jeff Fleming. De acordo com a emissora “CNN”, as portas de algumas das máquinas não estavam fechadas adequadamente e, “por precaução”, foram reiniciadas para passar novamente os votos, que foram enviados pelo correio, o que pode atrasar a contagem em várias horas. O problema com as máquinas foi causado por erro humano, mas as autoridades não acreditam que elas tenham sido “adulteradas de forma alguma”, disse Fleming ao canal, explicando que a reinicialização foi feita para eliminar qualquer dúvida sobre os resultados. Em comunicado, a comissão eleitoral de Milwaukee afirmou que a decisão de reiniciar a tabulação foi tomada após “consultas com autoridades republicanas e democratas” e para “eliminar qualquer dúvida e ser completamente transparente”.

*Com informações da EFE

Publicado por Sarah Américo