Cidade subterrânea secreta de 4 mil anos é encontrada no Irã

Uma extensa rede composta por túneis e espaços de convivência foi identificada por um grupo de pesquisadores na província de Yazd, no atual Irã. As construções fazem parte de uma antiga cidade subterrânea de cerca de quatro mil anos.

A descoberta foi feita sob cinco casas da cidade histórica de Abarkuh. Segundo a equipe responsável, o achado evidencia a capacidade de planejamento urbano e as técnicas arquitetônicas empregadas pelos povos antigos.

Cidade subterrânea servia para vários propósitos

Segundo os pesquisadores, o sistema de túneis, construído sob camadas de rochas, servia para facilitar o transporte de água, oferecer segurança e criar áreas habitáveis, especialmente durante os meses de verão.

Além disso, acredita-se que o local servia como refúgio durante guerras e invasões. O espaço subterrâneo incluía grandes salões com nichos laterais, usados como locais de descanso ou moradia nos meses mais quentes.

Descobertas foram feitas sob a cidade antiga de Abarkuh (Imagem: MehmetO/Shutterstock)

Ainda de acordo com a equipe, “a passagem da água por esses corredores, localizados sob a camada rochosa da cidade, criava um espaço fresco e tranquilo durante os meses quentes. Isso pode ter incentivado a construção gradual de grandes salões subterrâneos, com nichos ao redor, para que os habitantes do deserto de Abarkuh pudessem usá-los como locais de descanso ou, possivelmente, até como residências nos dias escaldantes do verão”.

Outra descoberta histórica

Os pesquisadores também encontraram um aqueduto decorado com pedras esculpidas.

Segundo eles, os materiais usados são semelhantes aos usados nas construções do período Cajar.

Os cajares eram uma tribo turcomena cujas terras ancestrais situavam-se no que hoje é o Azerbaijão, então parte do Irã.

Em 1779, Agha Mohammad Khan, um líder dessa tribo, derrotou diversos rivais com sucesso e consolidou seu poder, estabelecendo a dinastia Cajar e unificando todo o país sob seu governo.

As informações são do Tehran Times.

