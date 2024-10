Cidade Verde Sounds lança single com Planta e Raiz e anuncia data de lançamento de DVD com Rael e Mc Kako

Cidade Verde Sounds e Planta e Raiz unem forças em uma nova faixa de reggae, a inédita “Seu Cheiro”, chegando aos apps em 11 de outubro. A colaboração entre as duas bandas traz um clima praiano e leve, com elementos modernos e energias que remetem à ensolarada Califórnia, mas mantendo a essência roots. Ela faz parte do novo DVD do grupo, que apresenta 18 faixas, incluindo quatro inéditas e 14 regravações de clássicos. “Coração Novin” em parceria com Marina Peralta, e uma faixa nova com MC Kako, ambas atrações do Lolapalooza 2025,estão no registro, chamado “10 Anos de Missão de Paz”. Rael e Fabio Brazza completam o time de parcerias do acústico inédito, que chega ao mundo em 8 de novembro.

Composta por Guilherme Adonai, Zeider Pires e Dubmastor, “Seu Cheiro” traz uma mensagem descontraída sobre uma mulher que brinca com os sentimentos de alguém e desaparece de forma sorrateira. A combinação do estilo característico do Planta e Raiz com as rimas modernas do Cidade Verde trouxe frescor à música, descrita pelos artistas como divertida e positiva.

“Essa música traz um sol e uma energia positiva para o ambiente logo nos primeiros acordes, faz você rir e se sentir bem e, para mim, tem tudo a ver com a vibe do Planta, ela trouxe aquele UP pro nosso DVD e chama pra ficar ouvindo no repeat.”, contou Adonai, vocalista do Cidade Verde Sounds.

A novidade foi produzida pelo renomado produtor Daniel Ganjaman, conhecido por trabalhar com grandes nomes da música brasileira, como Sabotage, Criolo, Baiana System e Planet Hemp. Ganjaman foi responsável pela produção não apenas de “Seu Cheiro”, mas também de todo o DVD do Cidade Verde Sounds. Ele trouxe sua vasta experiência no rap e no reggae para criar uma atmosfera leve e envolvente, mas, ao mesmo tempo, de celebração de uma linda trajetória de uma banda que segue na atividade e com muitos planos e novidades para o futuro.

A união entre Cidade Verde Sounds e Planta e Raiz não surgiu por acaso. Guilherme também aproveitou para contar que a conexão entre os dois grupos foi ótima e será sentida pelo público na faixa:

“A galera do Planta e Raiz são nossos parceiros de longa data… inclusive apoiaram muito o Cidade Verde no início de carreira e temos uma sinergia ótima de público. Sempre que tocamos juntos subimos no palco pra cantar um Bob Marley, ou algo assim, e queríamos essa energia no DVD.”

Com direção de Mateus Rigola, que já assinou clipes de MC Daniel, MC Kako e Costa Gold, o audiovisual de “Seu Cheiro” é um trecho do registro, já que ele foi responsável pela direção visual do projeto comemorativo, que conta com novidades para os fãs da banda. Ao anunciar a gravação, o vocalista anunciou:

“”Comemorando esse momento lindo, a gente regravou alguns sucessos e preparamos várias músicas inéditas com uma galera de peso do cenário. Celebração, Cidade Verde!”.