Cientistas ganham Nobel de Química por inovações em inteligência artificial e proteínas

O Prêmio Nobel de Química de 2024 foi atribuído a três cientistas: David Baker, Demis Hassabis e John Jumper. Eles foram reconhecidos por suas inovações no uso da inteligência artificial para decifrar o código de quase todas as proteínas conhecidas até o momento. Essa conquista representa um avanço significativo na biologia molecular. David Baker recebeu o prêmio por sua habilidade em criar novos tipos de proteínas, uma área que pode revolucionar a biotecnologia. Por outro lado, Demis Hassabis e John Jumper foram premiados por desenvolver um modelo que consegue prever as estruturas das proteínas a partir de suas sequências de aminoácidos.

Essa questão, que permaneceu sem solução por cinco décadas, agora encontra uma resposta promissora. O comitê Nobel enfatizou o imenso potencial das descobertas realizadas por esses cientistas. A aplicação da inteligência artificial nesse campo abre novas possibilidades para a pesquisa biomédica e o desenvolvimento de tratamentos inovadores. As contribuições deles podem impactar áreas como a medicina, a farmacologia e a biotecnologia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias