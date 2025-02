Cimento no osso? Nova técnica injetável pode tratar osteoporose

A osteoporose é uma doença crônica que torna os ossos frágeis e possui um tratamento longo e nem sempre eficaz. Mas uma nova técnica promete fortalecer os ossos com um tipo de cimento injetável – entenda.

Estima-se que cerca de 10 milhões de brasileiros sofram de osteoporose. Anualmente, ocorrem aproximadamente 2,4 milhões de fraturas osteoporóticas, sendo as fraturas de quadril as mais graves, com uma taxa de mortalidade de até 20% no primeiro ano após a fratura.

Enquanto tratamentos tradicionais hormonais podem levar até um ano para fazer efeito, (aumentando os efeitos da doença) a técnica desenvolvida pela Universidade EPFL, da Suíça, tem ação em até duas semanas.

A maioria dos tratamentos atuais para osteoporose são sistêmicos, e os poucos tratamentos locais disponíveis assumem a forma de pastas que endurecem em um tipo de cimento.

O medicamento é composto por ácido hialurônico, substância produzida naturalmente pelo corpo que dá mais densidade e elasticidade, além de nanopartículas de hidroxiapatita, o principal componente do tecido ósseo.

Nova técnica pode revolucionar o tratamento da osteoporose

Os resultados feitos em ratos foram promissores. A densidade óssea nos locais aplicados em animais com osteoporose aumentou entre duas a três vezes. Algumas cobaias ainda receberam uma dose combinada com os hormônios usados nos tratamentos convencionais, e os resultados mostraram um aumento de densidade de 4,8 vezes.

“Neste trabalho, demonstramos pela primeira vez que uma terapia combinada de um medicamento administrado sistemicamente e injeção local do nosso hidrogel proporciona um rápido aumento na densidade óssea e pode, portanto, transformar a prevenção de fraturas por osteoporose”, diz Dominique Pioletti, chefe da pesquisa.

“Nossas descobertas sugerem que hidrogéis injetáveis ​​com administração localizada de fármacos anticatabólicos podem complementar o tratamento anticatabólico sistêmico, ou o tratamento anabólico sistêmico de reforço ósseo, aumentando rapidamente a densidade óssea local”, completa o especialista.

