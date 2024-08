Cinco aplicativos de delivery que estão revolucionando entregas no Brasil

A pandemia global do coronavírus fomentou o mercado de entregas a domicílio – e não apenas o de refeições

O serviço de delivery no Brasil tem crescido exponencialmente. Segundo pesquisa da Kantar, a adesão ao serviço saltou de 80%, em 2020, para 89%, em 2022 entre os restaurantes. Para este ano, a previsão do Instituto Foodservice Brasil (IFB) é de crescimento de 7,5%. Um dos cenários responsável por impulsionar esta realidade foi a Pandemia Global de Covid 19, onde muitas pessoas desbloquearam a possibilidade de comprar pelo celular e receber itens sem precisar sair de casa.

Em 2021, durante a quarentena, segundo estudo feito pela GS&NPD, em parceria com o Instituto Food Service Brasil, os gastos com delivery no país somaram R$ 40,5 bilhões, representando 24% a mais que no ano anterior. Isso revela como esse período acelerou um processo já existente no Brasil.

Este cenário impulsionou uma mudança radical nos hábitos de consumo realizados no Brasil, sendo responsável por popularizar um novo mercado em ascensão: a criação de aplicativos de delivery que permitem a compra, venda e entrega de produtos de forma totalmente on-line. Somente no Brasil já são mais de 250 aplicativos atuando como plataformas de conexão entre clientes e estabelecimentos, conforme análise realizada pela Mobills.

✅ É necessário se atualizar nesse mercado

As medidas de distanciamento social aceleraram a adoção de aplicativos de delivery pela população como uma realidade cotidiana, e a rápida adaptação das empresas é um fator crucial para lucrar nesse segmento nos dias de hoje.

Uma pesquisa da Ticket, realizada com quase dez mil pessoas, revelou que 40% dos brasileiros pedem comida via delivery. Destes, 11% fazem de um a dois pedidos por semana. Entre os consumidores da Geração Z, com idades entre 15 e 28 anos, esse percentual aumenta para 51%. Portanto, urge a necessidade de se reinventar para se destacar nesse setor.

Empresas que estão revolucionando este formato

*1. Giross | @girossapp*

Em meio a este cenário dinâmico, o aplicativo Giross (@girossapp) se destaca por incluir serviço de seguro para as empresas parceiras sistema de dados de eficiência na entrega, além de diferenciais como mapa em tempo real da entrega e score para motoboys. O app coleciona mais de 80 mil entregadores cadastrados e está presente em 340 cidades do país, agora também chegando em Portugal e seguindo com a expansão brasileira.

Entre as soluções personalizadas que diferenciam a plataforma está, ainda, a taxa de serviço reduzida, de apenas 20% para as empresas parceiras, em comparação com os mais de 35% cobrados pelos concorrentes. Hoje, empresas renomadas como Raia Drogasil, Pague Menos, Subway, Burger King e Arezzo realizam as suas entregas por meio do sistema Giross.

A Startup conseguiu o feito de tornar-se a primeira do Estado da Bahia a conseguir um selo da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e vem ganhando notoriedade por proporcionar uma média de retirada para os entregadores entre R$1.000 a R$3.500 por mês.

*2. Agitaí | @agitaiapp*

Com a ideia de criar um local seguro para conectar artistas e entusiastas da cultura, o curitibano Bruno Cordeiro desenvolveu o aplicativo chamado “Agitaí”, que tem como premissa permitir a contratação de artistas para eventos apenas utilizando o celular. A ideia surgiu quando ele enfrentou dificuldades para encontrar músicos para um churrasco de família.

A plataforma disponibiliza uma variedade de artistas, incluindo músicos, bandas, DJs, comediantes de stand-up e grupos de dança, por exemplo, com informações de agenda e horários disponíveis, preço do show, opção de reserva e contratação imediata com pagamento pela própria interface.

A empresa Curitibana busca expansão em todo o país. Para ter acesso, basta fazer o cadastro no aplicativo, encontrar seu artista favorito, conversar com ele e agendar a apresentação.

*3. Zee.now | @zeenow*

O grupo Zee Dog expandiu suas atividades em agosto de 2019 ao abrir um Pet Shop online com produtos específicos para cachorros e gatos como ração, areia sanitária, brinquedos e remédios, via serviço de delivery.

Com um catálogo de produtos com mais de 9.000 itens como vermífugos, tapetes higiênicos, anti pulgas, coleiras e brinquedos, a empresa promete entregar o pedido realizado por aplicativo no mesmo dia solicitado, entre 7h e 23h.

Algumas marcas referência no mercado pet, como Golden, Pipicat, Premier, Royal Canin e Bravecto, já estão em parceria com a plataforma.

O aplicativo possui cobertura em quinze estados do país, tais como Bahia, Amazonas, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

*4. Food to Save | @foodtosavebr*

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que cerca de 30% dos alimentos produzidos no Brasil são desperdiçados. Para evitar catapultar ainda mais essa realidade, o Food to Save inaugurou sua plataforma na internet.

Com a premissa de evitar desperdício, o aplicativo, em parceria com estabelecimentos comerciais, torna-se uma prateleira on-line de alimentos próximos da data de vencimento. O objetivo é fazer com que esses sejam “salvos” por clientes que estão dispostos a pagar apenas 1/3 do valor original da mercadoria. O representante da empresa explica que os estabelecimentos participantes recebem um treinamento para entender o que se encaixa ou não para a produção das sacolas.

Na interface, é possível escolher o tipo de restaurante desejado, e nomes conhecidos como Rei do Mate, Dengo, Domino’s e Ambev já são parceiros fixos. As sacolas são sempre surpresa, mas o cliente pode escolher se será doce, salgada ou mista.

O pagamento pode ser feito dentro da própria plataforma de entregas, via cartão de crédito, vale refeição e pix, e seis estados já possuem cobertura, sendo eles Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina.

*5. Echope | @echopeoficial*

O Relatório Global de Consumo de Cerveja aponta o Brasil em 25º lugar, representando um consumo de 69,3 litros por habitante. Neste cenário, o aplicativo Echope encontra solo fértil.

A empresa responsável pela plataforma é uma rede de conveniência especializada em bebidas que possui 73 lojas e 3 quiosques espalhados por 13 estados do país. No delivery, a marca disponibiliza bebidas alcóolicas com foco em chopes e cervejas, mas também possui sucos, águas, carnes e carvão no seu catálogo digital.

A Heineken, empresa que desempenhou no país um crescimento entre 10% e 14% no último ano segundo pesquisa da própria cervejaria, é uma parceira fixa e disponibiliza os seus produtos por meio do aplicativo EChope.

A cortesia de gelo em todos os pedidos feitos pela plataforma e serviço de instalação de chopeira gratuito para eventos, são diferenciais observáveis nesta interface de entregas.