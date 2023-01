Cinco apostas dividem prêmio de R$ 541 milhões da Mega da Virada 2022

Cinco apostas vão dividir o prêmio de R$ 541.969.966,29 da Mega da Virada 2022. As dezenas sorteadas neste sábado, 31, em São Paulo, foram 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59. Esse é o maior prêmio pago da história. Os vencedores são de Florestal, em Minas Gerais, Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, Santos, em São Paulo, e em São José da Bela Vista, também em solo paulistano. Uma aposta feita pela internet também acertou as seis dezenas. Cada um vai levar a bolada de R$ 108.393.993,26. Outros 2.485 apostadores acertaram a quina e, cada um, vai receber R$ 45.438,78. Já 183.921 apostas acertaram a quadra, sendo que cada uma será premiada com o valor de R$ 877,04.

