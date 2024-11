Cinco dicas para reduzir o estresse e aumentar seu bem-estar diário

A Organização Mundial da Saúde alerta que o estresse é uma “epidemia de saúde do século XXI”, impactando milhões de pessoas no mundo e sendo um problema cada vez mais presente, segundo o Serviço Nacional de Saúde.

Reduzir o estresse e a ansiedade pode ser desafiador, mas algumas práticas simples podem ajudar a acalmar a mente. Amanda Medley Raines, pesquisadora em psicologia na Louisiana State University School of Medicine, compartilhou com o Today, da NBC, algumas sugestões para lidar melhor com esses sentimentos no dia a dia.

1- Estabeleça uma rotina diária

Planejar e organizar seu dia ajuda a criar uma sensação de controle e a reduzir a ansiedade. Uma rotina bem estruturada pode proporcionar mais tranquilidade e evitar surpresas, deixando você mais preparado para lidar com os desafios. É importante definir horários para as tarefas diárias e priorizar os compromissos, garantindo que nada essencial seja deixado de lado.

2- Planeje as refeições com antecedência

Planejar suas refeições pode parecer simples, mas faz uma diferença enorme para reduzir o estresse. Saber o que você vai comer evita a indecisão e economiza tempo e energia. Além disso, preparar as refeições com antecedência permite escolhas mais saudáveis e evita que você recorra a opções rápidas e pouco nutritivas nos momentos de fome.

3- Pratique atividade física regularmente

Exercícios físicos são excelentes para reduzir o estresse e melhorar o humor. Alongamentos, respiração profunda e posturas de ioga são boas opções, pois ajudam o cérebro a focar em outras coisas, acalmando a mente e aliviando a tensão física. Mesmo uma breve caminhada diária pode ser extremamente benéfica, aumentando a disposição e reduzindo a ansiedade.

4- Reserve tempo para hobbies e atividades prazerosas

É fundamental ter um tempo dedicado a atividades que trazem satisfação pessoal, como ler um bom livro, passear com seus animais de estimação, cozinhar ou praticar um hobby. Essas pausas para fazer algo que você gosta ajudam a relaxar e a trazer um sentimento de realização e bem-estar. Quanto mais você investe em atividades prazerosas, mais fácil é recarregar suas energias.

5- Cultive relações e esteja próximo de amigos e familiares

Manter-se conectado com pessoas queridas pode ser uma grande fonte de apoio emocional em tempos difíceis. Procure pessoas em quem você confia e que te ajudem a ver as situações com outra perspectiva. O convívio social saudável não só contribui para reduzir o estresse, mas também fortalece os laços afetivos, promovendo uma sensação de pertencimento e segurança.



