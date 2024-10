Cinco integrantes de facções morrem e sete são presos após confronto com a PM na Bahia

Em 12h, durante duas ações de inteligência e repressão qualificada, 12 integrantes de facções envolvidos com homicídios e queimas de ônibus foram alcançados pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Quatro fuzis, cinco revólveres, coletes balísticos e munições foram apreendidos.

O último caso aconteceu no final da noite de quarta-feira (16), no bairro de Pernambués, em Salvador. Sete traficantes foram capturados, após confronto com equipes da 1a CIPM.

Com apoios do BOPE e da RONDESP Central, os criminosos se entregaram, após invadir uma residência. Com eles foram apreendidos quatro fuzis calibres 7,62 e 5,56, duas pistolas, carregadores, farta munição, coletes balísticos e drogas.

No grupo foram identificados criminosos que atuam no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, e na localidade de Areia Branca, município de Lauro de Freitas.