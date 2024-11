Cinco pessoas ficam feridas após colisão entre caminhonete e carro na região sisaleira

Uma colisão entre dois veículos deixou cinco pessoas ficaram feridas na tarde deste sábado (9) entre Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité, na região sisaleira. Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, duas das vítimas, um homem e uma mulher, estavam em uma caminhonete e foram projetados para fora.

Foto: Reprodução / Calila Notícias