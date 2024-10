Cinco pessoas morrem em acidente entre dois carros na Estrada do Feijão

Um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (11), na rodovia BA-052, conhecida também como Estrada do Feijão, deixou cinco pessoas mortas e feridos. A colisão frontal ocorreu nas proximidades do povoado Canjerana, entre as cidades de Baixa Grande e Mundo Novo.

Entre as vítimas do acidente, estavam membros de uma família: Jurandir Santos Pinheiro Lima, sua esposa Cleidiane Silva dos Santos e a filha de um ano do casal, Ana Vitória Silva Lima. Além deles, também faleceram Joyce Cruz Macedo e Genivaldo Silva Oliveira.

Informações apuradas pelo Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, confirmaram que Wanderson Barreto, de 43 anos, que concorreu à prefeitura de Mundo Novo pelo Partido Verde nas últimas eleições, estava em um dos veículos e ficou ferido. Ele foi socorrido para o Hospital de Jacobina e, em seguida, transferido para uma unidade de saúde de maior complexidade.