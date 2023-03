Cinco primeiras CPIs são protocoladas na Assembleia Legislativa de São Paulo

As cinco primeiras comissões parlamentares de inquérito (CPI) da nova legislatura de deputados estaduais de São Paulo foram protocoladas na Assembleia Legislativa do Estado, a Alesp, na última sexta-feira, 24. Pelo regimento da casa, apenas cinco CPIs podem ocorrer ao mesmo tempo. Os registros foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta terça-feira, 28. Agora, cabe ao presidente da Alesp, deputado André do Prado (PL) criar e instaurar as CPIs. Após isso, elas terão 120 dias para realizar as investigações, com o prazo de prorrogação de mais 60 dias. As comissões devem ser compostas por nove deputados cada.

Após dias de muita fila e confusão, as cinco primeiras comissões investigativas registradas foram: CPI da Enel no ABC Paulista, do deputado Thiago Auricchio (PL), que visa investigar falhas na distribuição de energia elétrica na região; CPI dos golpes do PIX, do deputado Itamar Borges (MDB), para investigar golpes envolvendo subtrações de valores por meio dessas transações bancárias e clonagem de cartões de débito e crédito; CPI da transição de gênero, proposta pelo deputado Gil Diniz (PL), para apurar a conduta de um procedimento realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) para fazer a transição de gênero em crianças e adolescentes; CPI dos deslizamentos de terra, da deputada Fabiana Barroso (PL), com a intenção de investigar quais políticas públicas foram adotadas e quais deverão ser aplicadas para prevenção e tratamento técnico das áreas de deslizamento em encostas no Estado; CPI da epidemia de crack, do deputado Paulo Corrêa Júnior Político (PSD), com o objetivo de investigar a onda de consumo e venda da droga no Estado.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha