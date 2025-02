Cinco reféns tailandeses libertados pelo Hamas voltam a casa

Os trabalhadores agrícolas foram libertados no dia 30 de janeiro, como parte da primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, um acordo que tem como objetivo final encerrar a guerra desencadeada em 7 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas em território israelense.

Watchara Sriaoun, Pongsak Tanna, Sathan Suwannakham, Surasak Lamnau e Bannawat Saethao aterrissaram no Aeroporto Suvarnabhumi, em Bangcoc, às 07h30 no horário local (00h30 em Lisboa), de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

O grupo foi recebido por familiares e pelo ministro das Relações Exteriores da Tailândia, Maris Sangiampongsa, segundo a agência de notícias Efe.

Em entrevista à imprensa, Sangiampongsa afirmou que os cinco estão em boas condições físicas, embora ainda estejam sendo avaliados.

“A saúde mental é a próxima questão importante”, destacou o ministro, agradecendo aos países que contribuíram para o cessar-fogo em Gaza.

Somboon Saethao, pai de Bannawat Saethao, disse estar “muito feliz” por reencontrar o filho e pretende realizar uma cerimônia tradicional tailandesa para ele. “Acho que não quero que ele volte a ficar longe de casa”, acrescentou.

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas sequestrou 31 tailandeses, dos quais 23 foram libertados antes do final daquele ano, e dois foram declarados mortos em maio de 2024.

Acredita-se que um último refém tailandês ainda esteja vivo em Gaza.

