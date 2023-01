Cinema da Ufba reabre em março com exposição de acervos pessoais de Marcelo Sá

Março chegará com uma excelente novidade para os amantes das telonas. O Cinema da Ufba, que fica no Canela, será reaberto após três anos de portas fechadas. Esta é a última unidade do Circuito Saladearte a reabrir após as medidas restritivas da pandemia de covid-19 forçarem o fechamento.

Além dos filmes, o espaço também recebe exposições de arte. Para a reabertura, serão expostas obras de arte do acervo pessoal de Marcelo Sá, produtor e sócio do Saladearte que faleceu em janeiro de 2022. Uma parte das obras estarão à venda. Além disso, uma programação especial de filmes está sendo preparada, com grandes sucessos de bilheteria de 2022.

O local está passando por reforma. O café que integra o espaço está em fase de últimos ajustes e as salas de exibição devem ser concluídas no final de fevereiro. A previsão é que a reinauguração aconteça no dia 6 de março, seguindo o calendário da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Como conta uma das sócias do Circuito, Suzana Argollo, o Cinema da Ufba será a última das quatro unidades a reabrir após o período de pandemia devido aos problemas estruturais do espaço. As salas do MAM e do Paseo tiveram atividades retomadas no segundo semestre de 2021 e as do Cinema do Museu, em abril de 2022.

“A Ufba liberou atividades em locais fechados, mas tínhamos ainda problemas estruturais internos e externos a serem resolvidos. Enfrentamos os cortes financeiros pelos quais a Universidade passou e estamos reabrindo graças à campanha que fizemos. As pessoas doaram valores e também se empenharam na divulgação”, diz Suzana.

“Estamos ansiosos. São praticamente três anos de portas fechadas. É uma sala bem querida pelo público, com muita importância para a cidade de Salvador”, acrescenta.

Leia mais em Alô Alô Bahia