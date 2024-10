Cinema experimental chega em Cachoeira: Programação gratuita da Mostra IRIRI

A cineasta baiana Vilma Martins leva a IRIRI — Mostra Experiências para Cachoeira, expandindo a programação de cinema experimental para o recôncavo baiano. A cidade de Cachoeira recebe, a partir desta sexta-feira (25), uma imersão em filmes inovadores e debates sobre a sétima arte, fortalecendo a cena cultural da região.

Durante o evento serão exibidos filmes baianos e nacionais selecionados por uma curadoria especializada composta pela professora Bel Melo, da UNEB, e, um dos festivais mais antigos de cinema negro brasileiro no Cine Theatro Cachoeirano.

A ideia é promover uma imersão no cinema experimental, oferecendo ao público da cidade a oportunidade de conhecer produções inovadoras e participar de discussões intensas sobre a linguagem cinematográfica. A programação é gratuita e começa às 17 horas. Para Vilma Martins, que destaca a relevância de expandir a mostra para Cachoeira, reconhecendo o papel cultural da cidade no cenário artístico da Bahia.

“Realizar essa mostra em Cachoeira é fortalecer uma ponte entre o cinema experimental e o recôncavo baiano. A recepção que tivemos em Salvador, com um público engajado e debates acalorados, só reforça a importância de levar essa experiência para outras cidades. Queremos que o público de Cachoeira se sinta parte dessa jornada”, afirma Vilma.

O objetivo era estimular a criação audiovisual e proporcionar ao público uma experiência imersiva, fomentando o surgimento de novos talentos na linguagem experimental. Como explica a cineasta e produtora Vilma Martins: “Nosso propósito é oferecer uma experiência completa, incentivando realizadores e entusiastas a explorar novas formas de expressão”.

Além das exibições, a mostra ofereceu oficinas práticas, como a de Super 8 em tomada única, integrando o projeto “Novíssimos cinema super 8 baiano”. A IRIRI – Mostra Experiências conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo.