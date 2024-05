Cinesystem assume e revitaliza cinema do Casapark

Valorizar a indústria cinematográfica brasileira e mundial e implantar diferenciais de tecnologia e inovação. Esses são os principais objetivos da rede de cinemas Cinesystem com a aquisição de quatro novos complexos, entre eles o do Casapark. Com 182 salas e agora presente em 10 estados mais o Distrito Federal, a Cinesystem é a quinta maior exibidora do país.

O multiplex do Casapark passará por um processo de revitalização que trará melhorias imediatas na qualidade de som e imagem, bem como o incremento das opções de bomboniere para os cinéfilos.

Os diferenciais que chegam aos brasilienses são:

Cine Azul: sessão mensal inclusiva com redução de estímulos para pessoas com transtorno do espectro autista curtirem junto com a família. Cine Pets: ação mensal em que a sala do cinema é totalmente preparada para receber cães e tutores, de forma que o filme seja confortável para os olhos e ouvidos sensíveis dos pets, mas sem que os cinéfilos percam a qualidade de som e imagem que o cinema proporciona. Cine Atelier: curadoria especial para eleger os filmes relevantes no circuito e, assim, poder incluí-los na grade semanal de programação de multiplex selecionados da Cinesystem. Assim, a rede terá um curador de filmes que estão fora do circuito comercial, que fará a seleção das obras em conjunto com a equipe de programação, ampliando assim o leque de opções disponíveis para os cinéfilos. Programa de fidelidade Clube da Pipoca: com ele, os clientes acumulam pontos, que podem ser trocados por prêmios a cada ida ao cinema. Além disso, os membros do clube têm 50% de desconto no ingresso inteiro, todos os dias. Promoções O público já pode aproveitar duas das promoções mais famosas da rede: a “Terça Mais Cinema” e a “Quinta do Beijo”. Na primeira, todos os clientes pagam meia-entrada, em todos os cinemas da rede, às terças-feiras.

Já a Quinta do Beijo, ação mais aclamada da exibidora, funciona da seguinte forma: toda quinta-feira o cliente e a companhia podem ganhar até 60% de desconto no par de ingressos ao dar um beijo em frente à bilheteria da Cinesystem. Vale todo tipo de beijo, seja na mão, na testa, na bochecha, selinho; e não precisa ser um casal, todo mundo pode ganhar desconto.

