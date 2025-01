Cipe cerrado detém suspeito de tráfico de drogas em Correntina

Na noite do sábado (11), policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado detiveram um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Correntina, no oeste da Bahia.

Durante patrulhamento ostensivo, as guarnições identificaram um indivíduo em atitude suspeita. Na abordagem inicial, foram encontradas porções de cocaína com o homem. Posteriormente, após buscas no local, os policiais localizaram uma quantidade maior de entorpecentes, totalizando 570 gramas de cocaína e 536 gramas de maconha, além de dois equipamentos de precisão para pesagem, um coldre, um porta algemas, embalagens para acondicionamento das drogas e uma quantia em dinheiro.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória, onde a ocorrência foi formalizada. As autoridades seguem investigando para identificar possíveis conexões do detido com outras atividades criminosas na região.