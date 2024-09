CIPM recupera veículo com restrição de furto, em Itamaraju.

No final da tarde de quinta-feira (12), uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) recebeu a informação, via CICOM, dando conta de que uma motocicleta Honda Pop 110i, cor vermelha, que teria sido furtada em Teixeira de Freitas, estaria circulando em Itamaraju.

Em seguida, os policiais militares passaram a realizar rondas na cidade com intuito de localizarem o veículo, logrando êxito ao encontrá-lo transitando pela Rodovia BA-489, no bairro Furlan. Durante a abordagem policial, o condutor do veículo relatou que teria adquirido o veiculo junto a um conhecido da sua esposa.

O condutor, então, recebeu voz de prisão pela prática do crime de receptação e foi apresentado juntamente com a motocicleta na Delegacia Territorial de Itamaraju, para adoção medidas legais cabíveis.