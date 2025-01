Circo que Hypolito se apresentava quebra silêncio sobre sua ausência

O ginasta Diego Hypolito foi confirmado como um dos participantes do BBB25, ao lado da irmã, Daniele Hypolito. No entanto, sua entrada no programa gerou polêmica, pois ele não participou de um espetáculo do circo em que atua, realizado em São Vicente, na Baixada Santista (SP).

A ausência de Hypolito na apresentação do Abracadabra Circo Musical, que aconteceu na quinta-feira (9/1), levantou questionamentos nas redes sociais. Muitos internautas, inclusive, criticaram o ginasta, acusando-o de ter deixado o circo na mão.

Diego Hypolito e Daniele Hypolito Divulgação/ Globo Daniele Hypolito pediu exoneração de cargo no governo do RJ Reprodução/Instagram Diego Hypólito Reprodução/Instagram Diego Hypolito explicou em seu livro os diversos problemas psicológicos que desenvolveu devido a pressões que sofria na carreira, demissão do flamengo e términos de relacionamentos. Ele precisou de muita ajuda para se reerguer Reprodução

Frederico Reder, proprietário do circo, se pronunciou sobre o assunto e minimizou a polêmica. Ele afirmou que foi informado sobre a ausência de Diego, embora não tenha recebido detalhes sobre o motivo.

“Diego me comunicou que não poderia estar presente no espetáculo. Ele só me disse que eu saberia em breve e que era para confiar nele. E como sempre confio de olhos fechados, o Diego é uma pessoa de caráter exemplar, meu artista, meu amigo e meu irmão”, disse Reder via assessoria de imprensa do atleta.

O empresário também reforçou que o elenco pode sofrer alterações, e que isso é informado no momento da compra do ingresso. “Sempre comunicamos ao público que o elenco pode sofrer alterações sem aviso prévio por conta de circunstâncias alheias ao nosso controle”.

Por fim, Frederico Reder afirmou ser o único porta-voz oficial do Reder Circus no Abracadabra Circo Musical e destacou que quaisquer declarações feitas por outras pessoas em nome do circo não devem ser levadas em conta.