Circuito “As Oralidades Contam Trinta, com 30 Contos de Reis” promove encontro com a literatura em São Paulo

“As Oralidades Contam Trinta, com 30 Contos de Reis” é um circuito gratuito de ações de contação de histórias que promete encantar e educar o público em São Paulo. Teve sua concepção feita pela escritora, contadora de histórias e mediadora de leitura Andréa Sousa e é uma realização do Instituto Muda Brasil e da Secretaria de Cultura, com apoio da Subprefeitura de Santo Amaro e apoio cultural da vereadora Janaina Lima.

O evento está sendo realizado nos dias 27 e 28 de maio, 5 e 10 e 12 de junho, em vários espaços culturais na Zona Sul e no Centro de São Paulo, incluindo o Centro Cultural Santo Amaro, Biblioteca Belmonte e Vila Reencontro Anhangabaú.

O circuito “As Oralidades Contam Trinta, com 30 Contos de Reis” é uma celebração da arte de contar histórias, reunindo mestres contadores e mediadores de leitura para uma série de atividades literárias. O evento inclui palestras, oficinas, vivências e cortejos, com a finalidade de promover a ludicidade, a preservação da memória e a diversidade cultural. “A contação de histórias é essencial na constituição da integridade humana, possibilitando bem-estar e acesso à cultura”, destacam os organizadores.

Programação diversificada para todas as idades

A programação do evento é ampla e diversificada, abrangendo todas as faixas etárias. A abertura oficial ocorreu no dia 27 de maio, às 10h, no Teatro Leopoldo Fróes do Centro Cultural Santo Amaro, seguida por um cortejo com 30 contadores e uma contação de histórias com Carlos Sereno. Palestras com personalidades como Marco Aurélio, discutindo “Literatura Oral – Ancestralidade: Veio e Escoadouro das oralidades”, e a vereadora Janaina Lima, abordando “Políticas Públicas para a Primeira Infância”, também fizeram parte do primeiro dia.

O dia 27 ainda teve apresentações de “Contos Interativos” em CEI’s, EMEI’s, e no Centro Cultural Santo Amaro e no Auditório da Biblioteca Belmonte, às 15h. No dia 28 de maio, a programação seguiu com mais apresentações de “Contos Interativos” na Vila Reencontro Anhangabaú, às 10h. As atividades se estendem para os dias 5, 10 e 12 de junho, com programações adicionais em CEI’s, CEU’s e no Centro Cultural Santo Amaro.

Cultura de paz e valorização das ancestralidades

O circuito é uma iniciativa que reforça a importância da cultura de paz e da valorização das ancestralidades. “É fundamental promover a convivência criativa e proativa do público, especialmente em tempos onde a valorização da memória cultural é urgente”, afirma um representante do Instituto Muda Brasil. As atividades estão desenhadas para envolver o público, despertando interesse, aprendizado e apreciação pela cultura, enquanto promovem um ambiente de paz e integração.

Ao explicar o programa, Andréa informa que a programação visa instigar a capacidade da inteligência humana de contar e ler história, bem como sua importância no desenvolvimento humano.

“Todas ações deste evento são inspiradas na importância da contação de histórias, na necessidade do lúdico e na beleza do lúdico. Tudo pensado para todas as faixas etárias”, explica. “Esta experiência nós chamamos de ludicidade literária, é um projeto inspirador, transformador e embasador”, complementa.

O festival é uma realização do Instituto Muda Brasil em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e conta com a produção de Teka Pinheiro e Vera Catani. O evento está sendo realizado em locais estratégicos na Zona Sul e no Centro de São Paulo:

Centro Cultural Santo Amaro: Av. João Dias, 822 – Santo Amaro, São Paulo – SP, 04724-001. Telefone: (11) 98397-3660

Biblioteca Belmonte: R. Paulo Eiró, 525 – Santo Amaro, São Paulo – SP, 04752-010. Telefone: (11) 5687-0408

Vila Reencontro Santo Amaro: Praça Dom Francisco de Sousa, 126 – Santo Amaro, São Paulo – SP, 04745-050

Ficha Técnica

Realização: Instituto Muda Brasil e Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo

Concepção: Andréa Sousa

Apoio: Subprefeitura de Santo Amaro e Centro Cultural Santo Amaro

Produção: Teka Pinheiro e Vera Catani

Assessoria de Comunicação e Imprensa: MM7 Comunica

EVENTO ABERTO PARA O PÚBLICO EM GERAL – GRATUITO

