Circuito Baiano de Skate 2024 tem segunda etapa que acontece esse final de semana em Camaçari

A Pista Pública de Skate da Praça 1º de Maio, em Camaçari, receberá a segunda etapa do Circuito Baiano de Skate 2024 neste sábado, 12, e domingo, 13, a partir das 9h. O torneio é promovido pela Federação de Skateboard do Estado da Bahia (Feseb) junto ao Governo da Bahia e a SUDESB.

“A cada ano percebemos evoluções no nosso esporte, seja com a chegada de mais espaços para a prática do esporte ou aumento do nível dos atletas. Tenho certeza que todos os competidores vão gostar muito da pista, pois propicia boas manobras e voltas bem próximas da perfeição”, afirmou Ernesto Belote, Coordenador Geral do Circuito Baiano de Skate 2024.

Os atletas com as melhores classificações receberão troféus (1º ao 3º), medalhas (4º ao 8º) e materiais esportivos diversos (1º ao 5º). Já os skatistas interessados em participar da competição, precisam apenas realizar o cadastro no site oficial do campeonato, até o dia 10 de outubro. A taxa de inscrição para participar é de R$ 50,00 (cinquenta reais).