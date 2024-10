Circuito baiano de skate confirma etapa em Camaçari

A 2ª etapa do Circuito Baiano de Skate 2024 será realizada nos dias 02 e 03 de novembro, na Pista Pública de Skate da Praça 1º de Maio, também conhecida como nova Praça Dr. Severino, em Camaçari. O evento terá início às 9h e deve reunir cerca de 100 competidores no formato Street, modalidade que fez parte das últimas Olimpíadas.

Serão disputadas sete categorias: três femininas (Mirim, Iniciante e Amador) e quatro masculinas (Mirim, Iniciante, Amador e Master). O ranking estadual já contabiliza os pontos da 1ª etapa em Salvador e do Circuito Poçoense de Skate, realizado em agosto em Poções. Atletas que buscam representar a Bahia no Campeonato Brasileiro, programado para ocorrer em Santos no final do ano, precisam calcular os pontos necessários para a classificação.

André Borges, Diretor de Competições da Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB), destaca a importância desta etapa, que será decisiva para a classificação final e para a definição dos campeões estaduais, a ser realizada em uma etapa posterior em Madre de Deus.

A nova pista de skate de Camaçari, inaugurada recentemente, atende aos parâmetros necessários para a competição. Ernesto Belote, Coordenador Geral do Circuito, menciona que o espaço proporciona condições favoráveis para manobras e desempenho dos atletas.

As inscrições para a competição estão abertas até o dia 10 de outubro, mediante o cadastro no site oficial do campeonato, www.circuitobaianodeskate.com.br. Os skatistas devem realizar o pagamento de uma taxa de R$ 50,00.

Os melhores atletas receberão troféus (do 1º ao 3º lugar), medalhas (do 4º ao 8º) e materiais esportivos (do 1º ao 5º lugar). O Circuito Baiano de Skate 2024 é organizado pela Empresa MTE Brasil e homologado pela FESEB, contando com o apoio de diversas instituições e do Governo do Estado da Bahia. O circuito será encerrado em Madre de Deus, nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro.