Circuito Mestre Bimba tem 14 atrações neste sábado de Carnaval

Os itens básicos de proteção são os mesmos: tênis confortável, doleira e roupa fresca. O circuito carnavalesco, no entanto, é outro. Em vez de pular na Barra-Ondina ou no Campo Grande, muita gente prefere se jogar na folia mais perto de casa, nos bairros onde mora.

Um desses locais é o circuito Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina. Lá, se apresentam mais de 70 atrações, entre blocos com trio e desfiles de grupos percussivos. Destes, 14 somente neste sábado. Onze já animaram o bairro e faltam mais três até às 22h (veja lista no final do texto).

O circuito em nada deixa a desejar em comparação com os roteiros tradicionais. Tem música de todos os ritmos, atrações de fora do estado, blocos com abadás, camarotes, vendedores ambulantes faturando uma grana extra e diversas opções de comida.

Além disso, estimula o Carnaval como manifestação cultural e expressão da identidade comunitária. Isto porque, muitos blocos que desfilam no circuito são fundados pelos próprios moradores.

O percurso no bairro é registrado como um dos “Circuitos Alternativos do Carnaval” há 8 anos, mas os desfiles no local já acontecem há mais tempo do que isso. Ele corresponde ao trajeto da Rua Cristóvão Ferreira até a Rua Sítio Caruano.

Atrações deste sábado:

20h – Samba Nordeste

21h – Samba da Vela

22h – VIP Folia

