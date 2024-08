Circulação sanguínea merece atenção para evitar pressão alta e anemia

A circulação sanguínea é o percurso que o sangue realiza para transportar oxigênio e nutrientes, permitindo o funcionamento de células, órgãos, tecidos e sistemas. O movimento é realizado por meio do bombeamento de sangue pelo coração, que o envia para as artérias, veias e capilares. Quando há dificuldades nesse processo, a saúde e a qualidade de vida ficam comprometidas.

Problemas nos vasos sanguíneos, como obstruções, inflamações ou dilatações, podem ocasionar doenças. Uma delas é a hipertensão arterial, problema crônico, caracterizado pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias, que acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg, segundo o Ministério da Saúde.

A doença exige que o coração exerça um esforço maior que o normal para distribuir o sangue corretamente. Quando não controlada, é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de infarto, aneurisma arterial e acidente vascular cerebral (AVC).

O Ministério da Saúde informa, ainda, que entre as principais causas da hipertensão estão o histórico familiar, o hábito de fumar, o estresse, o consumo exagerado de sal e os níveis altos de colesterol. O sobrepeso e a obesidade são capazes de acelerar em até dez anos o aparecimento da doença.

Outra patologia decorrente de problemas de circulação sanguínea é a anemia, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais, como ferro, vitamina B12, zinco e proteínas.

A deficiência de ferro é estimada como a causa de 90% das anemias. O mineral atua na fabricação das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do corpo. O tratamento costuma incluir o uso de medicamentos que envolvam a suplementação, como o noripurum.

Entre os principais sintomas da anemia estão a palidez da pele e das mucosas, o cansaço generalizado, a falta de ar, a tontura e a dor de cabeça. Caso o corpo apresente qualquer sinal, é importante procurar ajuda médica para o tratamento adequado.

Como reconhecer problemas de circulação

A má circulação do sangue pode se manifestar de maneira incômoda ou mais discreta. Quando as veias dos membros inferiores não conseguem fazer o sangue retornar ao coração, de modo que se acumule no seu interior, costuma acarretar dores nas pernas, varizes, inchaços e inflamações no tecido.

Em casos mais graves, a formação de coágulos sanguíneos nas veias causa trombose. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) , em média, 113 pessoas são internadas por dia na rede pública de saúde para tratar o problema.

O tratamento envolve medicamentos diluidores do sangue, como o xarelto para trombose, que previne a formação de coágulos no interior de vasos sanguíneos. Quando formados, o médico pode recomendar a inserção de filtros na maior veia do abdômen para impedir que se desloquem para os pulmões, conforme explica o Ministério da Saúde.

Além do risco de embolia pulmonar, que obstrui uma ou mais artérias do pulmão, os coágulos soltos são capazes de transitar pela corrente sanguínea e causar complicações graves, como infarto ou derrame.

Ficar muito tempo sem se movimentar, fumar, consumir álcool excessivamente e usar anticoncepcionais ou hormônios sem orientação médica são algumas das causas evitáveis da doença.

Hábitos ajudam a melhorar a circulação

A circulação sanguínea é afetada negativamente por muitos fatores, como dietas inadequadas, estilo de vida sedentário ou determinadas condições médicas. Entretanto, a adoção de alguns hábitos auxilia na manutenção do bom funcionamento desse sistema.

As meias de compressão costumam ser recomendadas tanto para pacientes que já têm problemas de circulação ou sofrem com varizes, quanto para quem permanece muito tempo na mesma posição e deseja prevenir possíveis complicações. Ao comprimir os vasos sanguíneos da perna, elas melhoram a circulação e evitam o acúmulo de sangue e líquidos.

Praticar atividades físicas também é uma forma de prevenção de problemas circulatórios. Segundo a SBACV, entre os benefícios da prática estão a diminuição da pressão arterial e da rigidez das artérias, o auxílio no controle do peso e na redução de medidas, o aumento da oxigenação dos músculos e o fortalecimento da musculatura das pernas, melhorando o retorno de sangue para o coração.

Os exercícios de baixo impacto, como caminhada e natação, são considerados benéficos, já que a contração da musculatura aumenta a velocidade do fluxo sanguíneo e diminui a pressão arterial.

Alimentos ricos em sódio e gordura devem ser evitados, pois contribuem para o acúmulo de placas nas artérias e para a retenção de água, o que restringe a circulação nas veias. A orientação é seguir uma dieta balanceada e beber bastante água. O Ministério da Saúde pontua que a hidratação é necessária para o bom funcionamento de rins, intestino e sistema circulatório.