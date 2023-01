Ciro Gomes chama invasões em Brasília de “absurdos” e cobra punição

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), candidato às eleições presidenciais de 2022, chamou os ataques à sede dos poderes em Brasília, neste domingo (8/1), de “absurdos”. O pedetista defendeu que se tratam de atos injustificáveis e cobrou a punição dos extremistas bolsonaristas responsáveis pelos atos de vandalismo.

Apoiadores extremistas de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta tarde.

“Absurdos os ataques acontecidos neste domingo, em Brasília. Que se identifiquem e sejam punidos os vândalos e, principalmente, seus patrocinadores”, escreveu o ex-presidenciável.

Ele emendou que tem “enorme preocupação com a profunda divisão do País, mas nada justifica os graves crimes que estão cometendo”.

Confira:

Absurdos os ataques acontecidos neste domingo, em Brasília. Que se identifiquem e sejam punidos os vândalos e, principalmente, seus patrocinadores.

Tenho enorme preocupação com a profunda divisão do País, mas nada justifica os graves crimes que estão cometendo.

— Ciro Gomes (@cirogomes) January 8, 2023

InvasãoAos gritos de “faxina geral” e ao som do Hino Nacional, bolsonaristas ocuparam a Esplanada dos Ministérios, na tarde deste domingo (8/1), em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições 2022.

Por volta das 14h40, extremistas invadiram o Congresso Nacional sob uma chuva de bombas de gás lacrimogênio. Em seguida, conseguiram passar pelas barricadas da Polícia Militar do Distrito Federal e entrar no Palácio do Planalto, sede da Presidência da República.

Bolsonaristas quebram janelas do Palácio do Planalto

Bolsonaristas conseguiram entrar no Palácio do Planalto

Quebra quebra no Palácio do Planalto causado por Bolsonaristas

Manifestantes quebraram a janelas

Bolsonaristas promovem quebra-quebra no interior do Palácio do Planalto

E móveis do interior do Palácio

Caos no Palácio do Planalto

Vídeo mostra estrago que já foi causado no interior do prédio

Palácio do Planalto com fumaça

Há gavetas reviradas e armários depredados

Bolsonaristas invadem o Palácio do Planalto e promovem quebra-quebra

Congresso Nacional e STF também foi invadidos

O último alvo dos manifestantes extremistas foi o Supremo Tribunal Federal (STF). O prédio do órgão do Judiciário foi invadido por volta das 15h45.

“Deus está do nosso lado e vai jogar todo o gás pra eles de volta”, disse um dos manifestantes enquanto tentava invadir a Corte. “A polícia está com nós. A PM liberou para gente ficar aqui”, afirmou um bolsonarista.