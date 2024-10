O senador Ciro Nogueira (PP-PI) intensificou o embate com o pastor Silas Malafaia neste sábado (12.out.2024), sugerindo que o líder religioso esteja sofrendo de demência. As declarações de Nogueira vieram após Malafaia criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de “porcaria de líder”, na última terça-feira (8.out).

Nogueira respondeu às provocações de Malafaia com tom ácido, afirmando que o pastor está demonstrando “desequilíbrio” e recomendando tratamento psiquiátrico. “Alguém por favor acuda o pastor Malafaia. Ele vem dando seguidos sinais de desequilíbrio, talvez demência. Ele está surtando em praça pública”, declarou o senador.

O pastor não deixou as críticas passarem em branco e respondeu, chamando Ciro de “lixo da política” e acusando-o de se vender a qualquer governo no poder. Segundo Malafaia, o senador agiu contra pautas importantes da direita, como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e a indicação de André Mendonça ao STF.

The post Ciro Nogueira diz que Silas Malafaia está ‘surtando’ e precisa de ajuda psiquiátrica appeared first on Fuxico Gospel.