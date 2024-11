Cirurgias plásticas em homens famosos: Quem são eles?

Muitas vezes, as atrizes são expostas por terem feito cirurgias plásticas, mas esses procedimentos não são apenas uma norma da indústria para as mulheres. Nos últimos anos, muitas celebridades masculinas também optaram por intervenções estéticas para melhorar sua aparência. De astros internacionais a brasileiros conhecidos (e que você não esperava!), a cirurgia plástica não é mais um segredo do showbiz. E sejam preenchimentos ou facelifts, esses procedimentos são mais comuns entre os astros do que você imagina.

Na galeria, descubra os homens famosos que também fizeram alguns “ajustes” no visual.

