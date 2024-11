Clamor por justiça: Família de Tabita Pereira se mobiliza em busca de respostas após fatalidade na BA-489

Familiares e amigos de Tabita Pereira dos Santos, jovem de 27 anos tragicamente vitimada por um acidente na rodovia estadual BA-489, voltaram às ruas de Itamaraju em busca de justiça. Neste sábado (09) de novembro no local onde ocorreu o acidente, foi realizada realizar uma ação em busca de justiça.

Em meio à dor da perda, o grupo não se cala e cobra uma resposta firme das autoridades diante do impacto devastador que a imprudência alheia trouxe à vida de Tabita e de seus entes queridos.

A jovem, conhecida por sua dedicação à família e à comunidade, teve a vida interrompida no último sábado, 2 de novembro, após ser atropelada por uma caminhonete conduzida por Márcio Bravo Baiocco. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista transitava na contramão quando colidiu com a moto de Tabita e, sem prestar qualquer assistência, fugiu do local.

A revolta aumenta ao saber que, mesmo após o ocorrido, o acusado não passou por testes que comprovassem o consumo de álcool ou entorpecentes, deixando dúvidas sobre sua condição ao volante. Em depoimento, ele se limitou a pedir desculpas, gesto que a família de Tabita considera insuficiente diante do impacto irreparável causado.

A família de Tabita se uniu em protesto para exigir a punição e responsabilização necessárias, buscando não apenas justiça por sua perda, mas também conscientização pública e rigor nas leis que protejam a vida de tantos que, como Tabita, trafegam diariamente pelas rodovias da região.